На Тернопільщині до Дня матері влаштували урочистості для матерів та дружин загиблих бійців АТО (фото)

На Тернопільщині з нагоди Дня матері влаштували урочистості для матерів та дружин загиблих бійців АТО та під час революції Гідності. Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, цьогоріч матерів та дружин загиблих воїнів вшанували у селі Мала Іловиця Шумського району.

За полеглих героїв помолилися під час Архієрейського богослужіння у рідному селі преподобного Амфілохія Почаївського. Святий прославився як подвижник та патріот, лікував українських повстанців та зцілював поранених у боях.

У зв’язку з тим, що триває Антитерористична операція на сході України, щороку збільшується кількість учасників цього заходу. У 2017 році на Тернопільщині матерів і дружин загиблих уже 89.

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Голова Тернопільської ОДА Степан Барна висловив співчуття жінкам через втрату найдорожчих синів та чоловіків, які віддали своє життя за Україну. Подякував дружинам за їхню самовідданість, а матерям – за неоціненний внесок у виховання гідних захисників.

"Ніщо не зможе згасити біль втрати. Але з боку державної влади та обласної адміністрації родинам Героїв і в подальшому надаватиметься всебічна підтримка", – запевнив Барна.

Відтак він вручив подяки облдержадміністрації матерям, дружинам та сестрам полеглих воїнів.

Захід, приурочений Дню матері, відбувся на Тернопільщині втретє. До цього урочистості відбувалися у Марійському духовному центрі в Зарваниці.