"Главу" Криму Аксьонова обурили сміттєві урни "антидержавного кольору" (відео)

"Голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов під час візиту 12 травня до Керчі та селища Героївка обурився, побачивши сміттєві урни, пофарбовані у кольори національного прапора України. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

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За жовто-сині "антидержавні" урни Аксьонов пригрозив місцевим чиновникам штрафом. На відео, оприлюдненому місцевим виданням kerch.fm, Аксьонов обурюється: "Бачили урни антидержавного кольору? За це має бути 5 млн рублів (2,3 млн грн – КР) штраф. За порушення екології і образу естетики".

Видання зазначає, що на початку квітня спікер підконтрольного Кремлю "парламенту" Криму Володимир Константинов на відкритті закладу швидкого харчування "Мир Бургер" в Сімферополі вимагав прибрати "залишки України", маючи на увазі плакати, що збереглися від закритого після анексії ресторану Mcdonald's.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.