"Главу" Криму Аксьонова обурили сміттєві урни "антидержавного кольору" (відео)
Місцевим чиновникам він пригрозив штрафом.
"Голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов під час візиту 12 травня до Керчі та селища Героївка обурився, побачивши сміттєві урни, пофарбовані у кольори національного прапора України. Про це повідомляє "Крим. Реалії".
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За жовто-сині "антидержавні" урни Аксьонов пригрозив місцевим чиновникам штрафом. На відео, оприлюдненому місцевим виданням kerch.fm, Аксьонов обурюється: "Бачили урни антидержавного кольору? За це має бути 5 млн рублів (2,3 млн грн – КР) штраф. За порушення екології і образу естетики".
Видання зазначає, що на початку квітня спікер підконтрольного Кремлю "парламенту" Криму Володимир Константинов на відкритті закладу швидкого харчування "Мир Бургер" в Сімферополі вимагав прибрати "залишки України", маючи на увазі плакати, що збереглися від закритого після анексії ресторану Mcdonald's.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.