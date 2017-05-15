Помер один із лідерів норильського повстання проти ГУЛАГу політв’язень Євген Грицяк

14 травня помер багаторічний політв’язень таборів ГУЛАГу, один із лідерів норильського повстання 1953 року Євген Грицяк.

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«Відійшов у вічність один із лідерів норильського «Повстання духу» 1953 року Євген Грицяк», - написав у Facebook керівник Українського інституту національної пам’яті Владимир В’ятрович.

«Відхід в кращі світи у 90+ років - не трагедія. Однак, все ж біль і відчуття втрати...», - зазначив він.

«Українці боролися та повставали - завжди і всюди, де було порушення базових прав людини. Одним із таких епізодів у світовій історії залишиться Норильське повстання 1953 року проти нелюдського творіння Сталіна - концтаборів ГУЛАГу. Сьогодні відійшов у вічність Євген Грицяк - один із безстрашних лідерів політичних в’язнів, що повстали проти режиму ГУЛАГу», - йдеться у повідомленні президента України Петра Порошенка на сторінці в Facebook.

«З глибоким сумом сприймаємо цю звістку, але і з глибокою вдячністю збережемо його приклад як незламність духу та волю до боротьби за свободу у найгірших обставинах», - наголосив Порошенко.