Помер один із лідерів норильського повстання проти ГУЛАГу політв’язень Євген Грицяк
Євген Грицяк був одним із лідерів Норильського повстання 1953 року проти концтаборів ГУЛАГу.
14 травня помер багаторічний політв’язень таборів ГУЛАГу, один із лідерів норильського повстання 1953 року Євген Грицяк.
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«Відійшов у вічність один із лідерів норильського «Повстання духу» 1953 року Євген Грицяк», - написав у Facebook керівник Українського інституту національної пам’яті Владимир В’ятрович.
«Відхід в кращі світи у 90+ років - не трагедія. Однак, все ж біль і відчуття втрати...», - зазначив він.
«Українці боролися та повставали - завжди і всюди, де було порушення базових прав людини. Одним із таких епізодів у світовій історії залишиться Норильське повстання 1953 року проти нелюдського творіння Сталіна - концтаборів ГУЛАГу. Сьогодні відійшов у вічність Євген Грицяк - один із безстрашних лідерів політичних в’язнів, що повстали проти режиму ГУЛАГу», - йдеться у повідомленні президента України Петра Порошенка на сторінці в Facebook.
«З глибоким сумом сприймаємо цю звістку, але і з глибокою вдячністю збережемо його приклад як незламність духу та волю до боротьби за свободу у найгірших обставинах», - наголосив Порошенко.