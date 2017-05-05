На Тернопільщині на 91-му році життя помер політв'язень, політичний і громадський діяч Аксентій Каменюк

На Тернопільщині на 91-му році життя помер політв'язень сталінських концтаборів, політичний і громадський діяч, редактор часопису «Тернистий шлях» Аксентій Каменюк.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, Каменюк вів активне громадське життя, очолював обласну партійну організацію Конгресу українських націоналістів, був заступником голови Братства вояків ОУН-УПА Подільського краю «Лисоня», членом ради Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих.

«Це – втрата не тільки для Тернопільщини, а й всієї України. Адже пішла з життя людина, яка не гучними фразами, а конкретними справами підтверджувала свою відданість Україні.

Він любив життя, був щирим, мав добре серце і люди йому відповідали взаємністю. Це людина високих моральних якостей, із загостреним почуттям справедливості. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Аксентія Михайловича. Розділяю ваше горе й підтримую вас у годину скорботи. Світла пам’ять хорошій людині. Нехай Господь прийме його до Царства Небесного», – йдеться у співчутті голови ТОДА Степана Барни, опублікованому на офіційному сайті ОДА.