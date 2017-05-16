У Харкові учасник захоплення будівлі ОДА у 2014 році засуджений до 5 років ув’язнення

У Харкові учасник захоплення будівлі Харківської ОДА у квітні 2014 року засуджений до п’яти років ув’язнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, вчора, 15 травня, Київський районний суд Харкова підтримав вимоги прокуратури і визнав винним одного з активних учасників штурму Харківської ОДА у квітні 2014 року за ч. 1 ст. 294 КК України (активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством, погромами, підпалами, знищенням майна).

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За інформацією начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба, 41-річного мешканця області засуджено до 5 років позбавлення волі.

Доведено, що 7-8 квітня 2014 року засуджений брав активну участь у масових заворушеннях на площі Свободи, де проходив мітинг проросійських активістів.

Зокрема, він разом з іншими учасниками заворушень під час штурму облдержадміністрації кидав каміння та інші предмети у вікна та двері будівлі. Увірвавшись у приміщення, так звані «антимайданівці» кидали шумові гранати, вибухові пакети та стріляли з травматичної зброї у бік правоохоронців, які виконували свої службові обов’язки.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи потерпілі отримали ушкодження різного ступеню тяжкості.

Крім того, судом задоволено цивільні позови щодо відшкодування завданих матеріальних збитків.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2014 року під час проросійського мітингу в Харкові група людей захопила будівлю місцевої ОДА. Приміщення було звільнено бійцями вінницького «Ягуара». На місці були затримані більше 60 зловмисників. Судові процеси над більшістю з них продовжуються.