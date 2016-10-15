Порошенко: є докази причетності "сірих кардиналів" Путіна до спроб перетворити Харків на "ХНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з активом Харківської області.

Він нагадав, що саме в приміщенні Харківської ОДА бійці спецпідрозділу МВС «Ягуар» у квітні 2014 в зародку задушили московський проект так званої «Харківської народної республіки».

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«Саме тут в приміщенні Харківської ОДА бійцями українського «Ягуара» було завдано смертельного удару кремлівському ведмедю-шатуну, який шукав і, на щастя, не зміг знайти нори на Слобожанщині, і ці мужні хлопці в зародку придушили проект «Харківської народної республіки». Але якби вони були самі, нічого б не було. Вони спиралися на дуже потужну моральну підтримку харківських патріотів, коли спецпризначенці за 19 хвилин безкровно поклали на підлогу 67 сепаратистів, які були підготовлені та направлені для того, щоб дестабілізувати ситуацію», - зазначив Порошенко.

«У нас вже є і свідчення і здобуті в рамках розслідування кримінальної справи докази, які вказівки помічниками і радниками російського президента давалися тисячам «туристів», які приїхали з РФ, що вони мали тут робити, і з якою метою вони тут перебували», - додав президент.