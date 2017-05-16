Харківського Енгельса перевезуть до Манчестера, де влаштують фестиваль (відео)

Три тисячі кілометрів найближчими днями здолає чотириметрова статуя Фрідріха Енгельса, який стояв у Харкові.

Пам'ятник відомому на весь світ марксисту кілька десятиліть стояв посеред колгоспу на Харківщині, йдеться у сюжеті ТСН.

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Харківського Енгельса перевезуть до Манчестера, що у Великій Британії. Село Мар'янівка, на околиці якого після декомунізації зберігали чотириметрового Енгельса, англійський режисер Філ Колінз знайшов в Інтернеті.

За його словами, він давно мріяв зробити фестиваль на честь комуніста, який у Манчестері прожив двадцять років. Зокрема, розрізаний навпіл та замотаний у целофан пам'ятник проїде всією Європою, його подорож фільмуватимуть, а потім змонтують кіно. Згодом статую планують встановити в центрі Манчестера.

"Енгельс у багатьох сенсах - названий син Манчестера. Він там жив і зробив значну роботу. Історія дуже суперечлива річ", - зауважив художник Філ Коллінз.