З початку року контракт з ВСУ уклали 13 тисяч військових

У 2017 році контракт із Збройними силами України уклали близько 13 тис. військовослужбовців.

Як ідеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, про це заявив державний секретар оборонного відомства генерал-полковник Олександр Дублян під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету міністрів України.

За статистикою державних центрів зайнятості, військова служба за контрактом у ЗСУ залишається найбільш конкурентоспроможною професією на ринку праці країни.

"З початку року контракт з українським військом уклали вже близько 13 тис. військовослужбовців, з яких майже 900 офіцерів", - підкреслив Дублян.

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Також держсекретар Міноборони повідомив, що цього року до бойових військових частин призначено понад 300 осіб сержантського і старшинського складу, які отримали військове звання «молодший лейтенант». Майже всі ці військовослужбовці пройшли курсову підготовку при вищих військових навчальних закладах. На курсах лідерства та підготовки інструкторів базового рівня пройшли підготовку більше тисячі молодших командирів.

"На вищі посади призначено 5 тис. 168 осіб офіцерського складу, які здобули бойовий досвід під час виконання завдань в районі проведення антитерористичної операції. До оперативного резерву Збройних сил України зараховано понад 130 тис. резервістів, з яких понад 110 тис. призначено до оперативного резерву першої черги бойових бригад і полків. Для підтримки рівня підготовки резервістів цього року майже 50 тис. військовослужбовців оперативного резерву візьмуть участь у навчальних зборах. В ході призову на строкову службу цієї весни лави Збройних сил України вже поповнили 9 тис. 135 осіб молодого поповнення", - поінформував генерал-полковник.

Дублян наголосив, що військовослужбовцями строкової служби комплектуються тільки не бойові військові частини та підрозділи забезпечення частин бойового складу, які не виконують завдання в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє військовим достроково розривати контракти.