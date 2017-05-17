"ВКонтакте" розсилає українським користувачам інструкцію з обходу блокування

Українські користувачі російської соцмережі "Вконтакте" отримують повідомлення від служби підтримки з інструкцією обходу блокування сайту на території України.

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"ВКонтакте завжди позиціонував себе поза політикою, наш сайт - це перш за все зручний майданчик для спілкування, де кожен може висловити свою точку зору незалежно від країни і національності", - йдеться в поширеному повідомленні.

Далі адміністрація сайту рекомендує користувачам скористатися низкою варіантів, які дозволяють обійти блокування соцмережі. Серед них розширення для браузерів, які перенаправляють трафік через інші сервери, сервіси VPN і мережу Tor.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент україни Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про оновлення списку санкцій проти ряду російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів і Службі безпеки України за участю Нацбанку.