У Львові з галереї мистецтв зникло 223 старовинні книги

Генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк заявляє, що 223 старовинні книги зникли з підрозділу галереї Музею мистецтва давньої української книги. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "День".

"223 латиномовних і кириличних видання. Крім старовинних книг, є зникнення в інших фондових групах. Наприклад, 143 латиношрифтових книг XIX століття, які теж, безумовно, представляють цінність", - сказав Возняк.

За його словами, всього по всім фондовим групам музею в наявності недостача близько 500 одиниць.

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Гендиректор зазначив, що звірка у Львівській галереї мистецтв майже завершена, і суттєвих проблем в її підрозділах немає, за винятком Музею стародавньої книги.