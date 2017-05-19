Ситуація з дотриманням прав людини в Україні погіршилась в минулому році – правозахисники

Правозахисники констатують погіршення ситуації з дотриманням прав людини у 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві за результатами доповіді з дотримання прав людини в Україні у 2016 році, яка підготовлена Українською Гельсинською спілкою з прав людини, заявив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

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“Загалом стан дотримання прав людини погіршився в минулому році”, - сказав Захаров.

За його словами, торік спостерігалось звуження свободи висловлювання поглядів, зростання бідності, посилення порушення прав людини з боку СБУ, порушення права на притулок.

Як заявив правозахисник, “однією з причин цього є війна на сході України, яка підживлює ці тенденції, і держава наразі впорядкувати їх не може”.