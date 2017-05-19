Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, поранено трьох військових - штаб

Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою. Всього, впродовж минулої доби противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Приморський напрямок. Зафіксовано близько 25 ворожих обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкиного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснював обстріли наших опорних пунктів неподалік Богданівки, Чермалика та Павлополя", - сказано в повідомленні.

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На донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Ввечері противник обстрілював українських воїнів на цій ділянці фронту з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів. Також з 82-мм мінометів бойовики били по позиціях поблизу Кам'янки. Неподалік Невельського вони вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А в районі Зайцевого бандформування декілька разів били по позиціях з гранатометів різних систем та озброєння БМП.

"Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 5 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування обстрілювали українських воїнів біля Троїцького з 82-мм мінометів та гранатометів. А в районі Малинового, Новозванівки та Новолоксандрівки били з гранатометів та стрілецької зброї", - додали у відомстві.

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Крім того, минулої доби бойовики знову обстріляли житлові райони українських міст. "Обстрілявши з мінометів вчора зранку Красногорівку, ворог на цьому не спинився. Вже ввечері проросійські бандформування здійснили обстріл житлового сектору на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм", - сказано у повідомленні.

Внаслідок влучання снарядів повністю зруйновані два житлові будинки по вулиці Морській, ще декілька будівель зазнали серйозних ушкоджень. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. Впродовж минулої доби 3 військовослужбовця ЗС України зазнали поранень.