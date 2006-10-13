Росія пускатиме до себе українське м`ясо тільки через Брянську область

Голова Россільгоспнагляду Сергій ДАНКВЕРТ і заступник міністра аграрної політики України Петро ВЕРБИЦЬКИЙ підписали протокол про умови поставок м`ясомолочної продукції з України до Росії й скасування тимчасових обмежень на транзит тваринницької продукції через територію України. Про це повідомив С.ДАНКВЕРТ в інтерв`ю ІТАР-ТАРС.

«Зокрема, - уточнив він, - цей документ передбачає відновлення транзиту тваринницької продукції через територію України до РФ із низки країн Євросоюзу, зокрема Угорщини й Австрії, а також відновлення поставок української яловичини у напівтушах і чвертях до Росії».

Українська сторона представила список своїх м`ясопереробних підприємств, які протягом наступного тижня проінспектують фахівці Россільгоспнагляду .

Раніше С.ДАНКВЕРТ зазначав, що постачання м`ясомолочної продукції з України здійснюватимуться за новими правилами, покликаними «не допустити реекспорт із України». Так, м`ясо ввозитимуть «у напівтушах і чвертях, а не в блоках, як це допускалося раніше». При цьому «поставляти яловичину можна буде автомобільним або залізничним транспортом поки тільки через Брянську область», а «українці зобов`язані перед кожною підготовлюваною до відправки партією м`яса завчасно направляти в брянське територіальне управління Россільгоспнагляду підтвердження про його походження».

С.ДАНКВЕРТ уточнив, що «дроблення транзитних партій, заміна транспортних засобів і зберігання вказаної продукції на території України категорично заборонені».

За словами C.ДАНКВЕРТА, «у разі виконання українською стороною всіх російських ветеринарних вимог, пропускних пунктів стане більше».

Нагадаємо, Росія ввела заборону на імпорт тваринницької продукції з України 20 січня 2006 р. 29 вересня 2006 року експертами Россільгоспнагляду завершено аудит українських м’ясо- і молокопереробних підприємств.