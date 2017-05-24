Модний скандал: українського дизайнера в Італії видали за представника РФ (відео)

Українська дизайнерка Анастасія Колосова збирається судитися з організаторами тижня моди в Римі. Справу вона називає принциповою, адже її колекцію організатори презентували як російську, йдеться в сюжеті ТСН.

Дизайнерка згадує, як раділа, коли їй запропонували презентувати свою роботу на заході високого рівня. Під час показу своєї колекції постійно слідкувала за юними моделями – дивитися на екран позаду сцени часу не було. Тож тільки коли повернулася в Україну й отримала світлини з виступу, побачила, що її обдурили. "Коли я побачила, в мене просто був шок. Я не розумію, як на заході такого рівня можна було припуститися такої помилки – випустити українського представника під прапором агресора", - зізнається вона.

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Із вимогою спростувати помилку дизайнерка звернулася до організаторів. З'ясувалось, що окрім італійців, там є і росіянка, яка живе в Італії. Саме вона і відмовила у публічному вибаченні – лише запропонувала виправити помилку за допомогою фоторедакторів у комп'ютері. Менеджер, що проводила кастинг для представників України, теж від усього відхрещується. "Я до ваших прапорів не маю ніякого стосунку. Я не хочу світитися і всю цю історію роздувати", - пояснила вона телефоном.

Організаторка фешн-показів Оксана Уткіна впевнена, що це – не співпадіння. "Я впевнена, що це було зроблено спеціально. Особливо, коли з'ясувалося, що організатори були з Росії", - вважає организатор Ukrainian Kids Fashion Week.

Юристи ж упевнені, що через помилку постраждала репутація не тільки дизайнерки, а й країни. Тож радять ще до початку таких конкурсів учасникам ретельно перевіряти, хто організатор. Лише це зможе вберегти від подібних скандалів.