"Позитив і краса": 92% іноземних гостей Євробачення-2017 хочуть ще раз відвідати Україну - опитування

Серед іноземців, які відвідали міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 в Києві, 92% висловили бажання ще раз відвідати Україну.

Читайте такожПродюсер Джамали про конфуз на Євробаченні: В результаті ми отримали в ефірі ж*пу. І тепер ніхто не обговорює пісню

Про це свідчать результати соцопитування Інституту світової політики та компанії GfK Ukraine.

Так, 34% гостей конкурсу стали асоціювати Україну насамперед з "гостинністю і позитивними людьми", 24% - з "красивим містом Києвом".

Крім цього, ще 15% опитаних іноземців відзначили високий рівень організації конкурсу, 13% сказали, що їм подобається українська кухня, 12% асоціюють Україну з красивими дівчатами, також 12% відзначили давню культуру і історію України.

При цьому 24% опитаних іноземців відзначили, що до приїзду на Євробачення-2017 асоціювали Україну з військовим конфліктом.

Основні ж побоювання перед відвідуванням Києва у іноземців були пов'язані з безпекою і війною (56%), терактами (43%), високим рівнем злочинності (15%).

Опитування іноземних гостей Євробачення проводилося Інститутом світової політики і компанією GfK Ukraine у ​​період з 9 по 13 травня 2017 року. Всього методом комп'ютеризованого особистого інтерв'ю було опитано 1 060 респондентів у віці від 18 років, які не є громадянами України і приїхали в Україну саме через проведення Євробачення. Респонденти були обрані випадковим чином в Києві в місцях найбільшого скупчення цільової аудиторії.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Євробачення-2017 змогли подивитися більше 180 мільйонів глядачів у всьому світі. Цей показник нижчий у порівнянні з 2016 роком через те, що Росія не транслювала конкурс в 2017 році. Проте перегляд фіналу конкурсу онлайн вдвічі перевищив показник Стокгольма.