Суд присяжних розглядатиме справу екс-поліцейського Олійника, який застрелив хлопця - прокуратура

Обвинувальний акт стосовно патрульного поліцейського Сергія Олійника, який обвинувачується у вбивстві підлітка під час переслідування автомобіля BMW 7 лютого 2016 року, розглядатиме суд присяжних.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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"На цьому наполягає сам обвинувачений, і Голосіївський райсуд столиці на засіданні 25.05.2017 задовольнив відповідне клопотання. Крім того, суд задовольнив клопотання державного обвинувача про продовження Олійнику запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення його від посади до 23.07.2017", - написала Максимець.

Також вона повідомила, що наступне засідання у цій справі відбудеться 2 червня.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2016 року у Києві під час переслідування автомобіля BMW, який тікав від правоохоронців на шаленій швидкості, Олійник стріляв із табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення.

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22 грудня 2016 року столична прокуратура направила обвинувальний акт стосовно Олійника до Голосіївського райсуду Києва за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ), замаху на вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 ККУ).

За словами Олійника, водій автомобіля BMW створював реальну загрозу життю пішоходів, оскільки під час погоні автомобіль-порушник проїхав на червоне світло. “Люди поблизу вокзалу переходили дорогу на зелене світло. Вони покидали свої речі, щоб уникнули зіткнення з автомобілем, і їхні речі розліталися, як горіхи, від цієї машини», - зазначав Олійник.