Українські моряки розширюють співпрацю з казахстанським флотом

15-20 жовтня українські моряки у місті Актау (Казахстан) обговорять питання співпраці флотів двох країн у сфері підготовки офіцерських кадрів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, під час візиту двох офіцерів Севастопольського військово-морського інституту імені П.С.Нахімова планується обговорення проблемних питань організації та модернізації системи підготовки офіцерських кадрів для флоту Республіки Казахстан, обмін досвідом впровадження та удосконалення освітніх технологій і методики викладання у сфері військової освіти.

Крім того, представники українських ВМС мають намір надати казахським військовим морякам повну інформацію про можливості та перспективи підготовки іноземних курсантів на базі Севастопольського військово-морського інституту, а також методичну допомогу щодо розгортання в Казахстані аналогічного військово-морського закладу.

Візит представників українського флоту до Казахстану здійснюватиметься згідно із Планом міжнародного співробітництва між флотами двох країн на 2006 рік.

За роки існування Севастопольського військово-морського інституту в ньому вже проходили навчання курсанти флотів В’єтнаму, Греції, Китаю, Пакистану та Туркменистану.