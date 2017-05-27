Мер Дніпра Філатов призначив головою муніципальної поліції екс-беркутівця

Мер Дніпра Борис Філатов написав у Facebook, що призначив головою муніципальної поліції колишнього співробітника "Беркута", повідомляє Liga.net.

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"Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану - Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосек і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніціпалами. Ми живемо у складний час. Який потребує професіоналів", - написав Філатов.

Мер Дніпра підкреслив, що не має наміру виправдовуватися за своє рішення та вважає Ткаченко професіоналом. За словами Філатова, колишній співробітник Беркута "зупинив непоправне, коли з Консерваторії снайпер почав стріляти в дніпровських "беркутів" і поранив шістьох осіб", в 2014 році в якості командира полку ППС організував у Дніпрі ефективну систему безпеки від терактів.

Раніше, 10 травня 2017 року, Філатов закликав виділити міське фінансування союзу ветеранів АТО і припинити фінансування "ветеранських" організацій. "Бійці колчаківських фронтів 46 року народження виїжджають з міськвиконкому вперед ногами. Назавжди", - написав він тоді.

17 травня в міськраді Дніпра депутати прийняли рішення зняти фінансування з міських псевдоветеранских організацій.