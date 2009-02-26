Податківці знайшли новий рецепт боротьби з махінаціями з ПДВ

Державна податкова адміністрація України має намір активніше боротися з махінаціями з ПДВ через створення реєстру електронних накладних, пише тижневик «Коментарі». На думку податківців, такий реєстр дозволить ефективніше відслідковувати правильність даних, відображених в електронних деклараціях по ПДВ, і оперативно реагувати на порушення.

У відомстві Сергія БУРЯКА вважають, що новація повинна бути оформлена окремим законом. Адже тільки так можна зобов’язати до подання електронної звітності всі підприємства, що сплачують ПДВ. Якщо ж народні обранці почнуть гальмувати документ, рішення може бути оформлене урядовою постановою.

Однак експерти вважають, що введення додаткової звітності важким тягарем ляже на плечі бізнесу. «Якщо знадобиться передавати накладні до реєстру в режимі «он-лайн», підприємству доведеться розщедритися на розширення штату, що в нинішній кризовий час неприйнятно», - розповіла «Коментарям» член ради Спілки аудиторів України Тетяна ЗАЦЕРКОВНА.

Бізнесу також доведеться витратитися на встановлення й обслуговування додаткового програмного забезпечення. «Поки що підприємства обходяться без ключів безпеки й електронного захисту бази даних. Якщо ж завтра з ініціативи податкової їм доведеться підписувати нові угоди по реєстру податкових накладних, їм усе це знадобиться. І податкова відразу відправить їх в «свою крамничку» за покупкою», - заявив голова Спілки податкових консультантів Леонід РУБАНЕНКО.

Придбання необхідного програмного забезпечення в акредитованих ДПАУ центрах сертифікації ключів обійдеться підприємствам у більш як 600 грн.

Подібні ж аргументи не на користь податківців наводить і голова комітету Верховної Ради України з податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН. За його словами, поки держава не забезпечить установку необхідного програмного забезпечення бюджетним коштом, парламент не схвалить законопроекту про запровадження електронного реєстру податкових накладних.

Якщо ж введення реєстру електронних накладних не буде проведено законом, то, як стверджують експерти, подання електронних накладних залишиться справою суто добровільною і ДПАУ не вдасться в режимі он-лайн відслідковувати рух ПДВ.

«Наявність реєстру не дасть потрібного ефекту ще й тому, що багато підприємств, щоб не розсекречувати своїх контрагентів, можуть надавати невірні коди або, щоб заплутати податкову, ще більше розширювати ланцюжок партнерів, серед яких будуть і ті, що відмовилися представити накладні до реєстру», - вважає член податкової комісії Ради підприємців при Кабміні Олександр КІРШ.

Втім, відзначають «Коментарі», навіть попри відсутність закону, податківці вже вміють стимулювати підопічних до освоєння нових технологій, прив’язуючи відшкодування ПДВ до наявності поданих у податкову електронних документів.

Як повідомили «Коментарям» у ДПАУ, у квітні минулого року, коли вперше була введена бездокументарна форма звітності, електронні декларації подали 133 тис. підприємств, з яких 129 тис. - у розрізі контрагентів. Наприкінці року декларації подали вже 204 тис. підприємств (175 тис. з них у розрізі контрагентів).