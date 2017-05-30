На Житомирщині для дітей учасників АТО провели екскурсію у Бердичів

На Житомирщині сьогодні для дітей учасників АТО провели екскурсію у Бердичів, показавши їм процес випікання хліба та історичні пам’ятки. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожУ Житомирі відбулися сімейні фестивалі "Місто професій" і "Family City work"Як зазначається у повідомленні, близько 20 дітей учасників АТО та загиблих військових Житомирщини сьогодні відвідали Бердичівський район із екскурсійною програмою – ознайомилися із приготуванням хліба, оглянули Монастир Босих Кармелітів та Музей історії Бердичева.

Екскурсію дітям організували представники Центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації.

На ТОВ «Бердичівський хлібзавод» діти ознайомилися із усім процесом приготування хліба – від замішування тіста до дегустації.

Після цього вони оглянули пам'ятку архітектури – Монастир Босих Кармелітів - католицький монастир XVII століття.

На території комплексу споруд кармелітського монастиря у двоповерховій будівлі знаходиться Музей історії міста Бердичева, у якому діти дізналися про історію Бердичева.