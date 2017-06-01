Mail.Ru закриває свої підрозділи в Україні

Український підрозділ Mail.Ru буде закрито, а його працівникам запропонують продовжити роботу в російських офісах компанії. Про це заявив в інтерв'ю «Комерсанту» генеральний директор Mail.Ru Борис Добродєєв.

При цьому Добродєєв підкреслив, що український бізнес не вніс істотного вкладу у виручку компанії, тому в Mail.Ru не очікують негативного впливу обмежувальних заходів на фінансові показники.

«Це вдарить насамперед по українським користувачам, які позбудуться своїх улюблених комунікаційних сервісів. Сервіси Mail.Ru Group на території України були провідними у своїх категоріях. Це безпрецедентний крок. Безумовно, ми будемо робити все, щоб якось компенсувати цю втрату і допомогти українським користувачам продовжувати залишатися в контакті зі своїми друзями»,- заявив Добродєєв.

Читайте також"Воля" заблокувала в Севастополі ВКонтакте, Яндекс і mail.ru - ЗМІ

Гендиректор Mail.Ru Group додав, що українській команді проектів компанії вже запропонована робота в російських офісах.

«Наявність представництва на ринку втрачає сенс з урахуванням тих санкцій, які ввела Україна проти нас. Обмовлюся лише, що це досить компактні структури»,- пояснив Добродєєв.

Нагадаємо, що раніше в Mail.Ru Group назвали рішення про обмеження роботи в Україні "політично мотивованим і заявили, що перед співробітниками, партнерами і клієнтами на території України всі зобов'язання будуть виконувати в повному обсязі.