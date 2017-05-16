У Mail.Ru Group назвали рішення про обмеження роботи в Україні «політично мотивованим» і вважають, що «від нього постраждає 25 млн. її жителів».

Про це йдеться в заяві Mail.Ru Group, текстом якого володіє УНІАН.

«Ми з жалем сприйняли новину про політично мотивоване рішення влади України заборонити використання соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники» і ресурсів Mail.Ru на території своєї країни. Це рішення вдарить насамперед по самим користувачам – громадянам України. Близько 25 мільйонів жителів України спілкуються на заблокованих платформах зі своїми друзями в Україні й у всьому світі; тепер вони будуть позбавлені цих зв'язків», - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії переконані, що в Інтернеті немає меж. «Ми ніколи не брали участь в політиці. Ми не порушили жодного закону України. Все, що ми робимо і будемо робити, це зручні сервіси», - запевнили у Mail.Ru Group.

«Нашій багатомільйонній аудиторії на території України ми хочемо сказати, що в нашій роботі нічого не зміниться, ми будемо продовжувати надавати всі сервіси нашим користувачам у всіх країнах, а існуючі можливості спеціальних сервісів дозволять продовжити використовувати наші інтернет-ресурси. Інтереси користувачів завжди були нашим пріоритетом», - наголосили в компанії.

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Також у Mail.Ru Group запевнили, що перед співробітниками, партнерами і клієнтами на території України всі зобов'язання будуть виконувати в повному обсягу, і відзначили, що, оскільки частка українського бізнесу в структурі виручки Mail.Ru Group незначна, «ми не бачимо причин для корегування наших фінансових планів і продовжимо активно розвиватися на ринку в різних напрямах».

При цьому в компанії заявили про «драматичне зростання трафіку найпопулярніших на території України соціальних мереж «ВКонтакте» і «Однокласники», а також поштового сервісу Mail.Ru у першій половині сьогоднішнього дня».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти РФ, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С». Доступ до російських соціальних мереж буде обмежений у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.

Відповідний указ набуде чинності не пізніше ніж 1 червня.