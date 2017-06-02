З початку року учасники АТО Житомирщини оформили більше 400 земельних ділянок

У Житомирській області за перші п’ять місяців цього року учасникам антитерористичної операції передано у власність 404 земельні ділянки загальною площею 561 га.

Як інформує Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області, більшість з цих ділянок (280 ділянок загальною площею 549 га) призначені для ведення особистого селянського господарства.

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«Найбільше ділянок передали у власність учасникам АТО у Чуднівському (88 ділянок площею 176 га), Андрушівському (81 наділ площею 152 га) та Житомирському (42 ділянки площею 13 га) районах регіону», – йдеться у повідомленні.

З початку року до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області та органів місцевого самоврядування регіону учасники АТО подали 2419 заяв на отримання земельних ділянок. За результатами їх розгляду військовим надали 1346 дозволів на розробку документації із землеустрою для відведення землі загальною площею 1784 гектара. Ділянки призначені для будівництва, садівництва та ведення особистого селянського господарства.

Загалом з часу запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей (липень 2014 року) Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області та органи місцевого самоврядування регіону надали учасникам АТО 6962 дозволи на розробку землевпорядної документації для відведення земельних ділянок загальною площею 6564 гектара. У власність військовим передали 2020 ділянок площею 1567 га.

Довідка: Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 500 дітей із соціально незахищених сімей отримали подарунки.