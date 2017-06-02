На Херсонщині СБУ обшукала відділок поліції за підозрою в розголошуванні держтаємниці

Співробітники Служби безпеки України провели обшук в одному з відділень Нацполіції в Горностаївському районі Херсонщини за підозрою в розголошуванні державної таємниці. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як розповіли в прес-службі, до СБ України звернувся місцевий житель, який передав правоохоронцям флеш-накопичувач. На носії зберігався документ з грифом цілком таємно. Оперативники спецслужби встановили, що «флешка», на якій до того ж заборонено зберігати секретну інформацію, що належить одному із співробітників поліції.

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Співробітники СБ України також задокументували, що у відділенні поліції намагалися приховати цей факт шляхом махінацій з офіційними документами.

В рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 328 (розголошення державної таємниці) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, проведені обшуки у відділенні Нацполиции, під час яких вилучено матеріали, що підтверджують вчинення поліцейськими кримінального злочину. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала командира частини Нацгвардії, який збирав "данину" з підлеглих.