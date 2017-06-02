СБУ затримала командира частини Нацгвардії, який збирав "данину" з підлеглих

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі командира однієї з частин Національної гвардії на Івано-Франківщині. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці протягом двох місяців задокументували кілька фактів вимагання капітаном грошей з підлеглих за невживання дисциплінарних заходів за порушення ними військової дисципліни. Оперативники спецслужби затримали начальника частини, відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, в службовому кабінеті під час одержання від військовослужбовця частини хабара. Загальна сума, яку капітан вимагав з чергового підлеглого, становила п'ять тисяч гривень.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, в Харківській області за хабар у тисячу доларів затримали воєнкома.