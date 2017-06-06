У Житомирі прес-аташе представництва ЄС в Україні зустрівся із журналістами

У Житомирі сьогодні прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік провів зустріч із журналістами, аби поговорити про «безвіз» та що мають знати українські громадяни, а також про відносини ЄС та України. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожУ Житомирі на зупинках транспорту встановили перші стенди з розкладом руху тролейбусівЯк зазначається у повідомленні, День журналіста по-європейськи проходив сьогодні, 6 червня, у Житомирському відокремленому підрозділі «Центр розвитку місцевого самоврядування».

«Ми рухаємося за принципом «не дати рибу, а дати вудочку». Ми зустрічаємося з вами, аби поділитися найкращим європейським досвідом, щоб ви могли ці знання адаптувати до українських умов», – зазначив Стулік.

За даними ОДА, у програмі зустрічі було спілкування про зміни та чи відчують їх українці через нові правила перетину кордонів з країнами Євросоюзу. Також говорили і про систему Prozorro та про те, як боротися з корупцією у державних закупівлях. Крім цього, учасники зустрічі також обговорювали і європейський досвід з енергоефективності.