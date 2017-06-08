Пєсков про 5 квартир на 10 ветеранів в Севастополі: перший раз від вас чую
В анексованому Севастополі до 9 травня десять ветеранів Другої світової війни отримали п'ять однокімнатних квартир, розділених перегородкою навпіл.
У Кремлі мають намір перевірити інформацію про надання однієї квартири на двох ветеранів в анексованому Севастополі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
«Я не знаю, про що йдеться, мені потрібен час, щоб перевірити. Перший раз від вас чую», - сказав він.
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При цьому Пєсков поцікавився у журналістів щодо даної ситуації.
Як відомо, в анексованому Севастополі до 9 травня десять ветеранів Другої світової війни отримали п'ять однокімнатних квартир, розділених перегородкою навпіл.
Квартири були двох видів: з половини кімнати і кухні або з половини кімнати і санвузла.