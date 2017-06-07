В окупованому Криму ветеранам "подарували" по одній квартирі на двох (фото)

В анексованому Севастополі десять ветеранів війни СРСР проти Німеччини до 9 травня отримали п'ять однокімнатних квартир, розділених перегородкою навпіл, по квартирі на двох людей.

Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».

Як з'ясувалося після заселення, подаровані квартири були двох видів: з половини кімнати і кухні або з половини кімнати і санвузла.

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Туалет в одній з квартир був добудований, а провести газ виявилося неможливим. Також в половині житла відсутнє опалення.

На вході в будинок повісили банер з надписом «С днем Победы».

Ключі від квартир напередодні 9 травня ветеранам вручив так званий глава анексованого Севастополя Дмитро Овсянников.

Як розповідають родичі ветеранів, учасникам війни пропонують почекати рік і тоді, «може бути, щось зміниться».