Янукович: якщо витримати паузу, імпортний газ буде дешевший

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ціна імпортного газу на 2007 рік буде відома протягом 10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу журналістам.

«Не більше десять днів, і буде вирішено питання про ціну газу, який ми отримуватимемо з Росії», - сказав прем`єр.

При цьому він зазначив, що в даний час повністю забезпечені паливні баланси на опалювальний сезон 2006-2007 рр. За словами В.ЯНУКОВИЧА, на сьогоднішній день на складах ТЕЦ вже практично накопичено 3 млн. тонн вугілля, (залишилося накопичити 2 тис. тонн), а в підземних сховищах газу накопичено 24,7 млрд. кубометрів газу.

Нагадаємо, раніше прем`єр висловлював переконання, що 2007 рік стане останнім роком, коли Україна матиме пільгову ціну на газ.

«Ціна на газ для України повинна бути 200-210 дол. за тисячу кубометрів вже наступного року. Ми, звичайно, паузу одержали, і, я сподіваюся, ціна буде 130 дол., але я думаю, це буде останній рік», - сказав прем`єр.

Він зазначив, що сусіди України вже мають вищу ціну на газ. Так, за його словами, ціна на газ для Білорусі наступного року становитиме 140 дол. за тисячу кубометрів, для країн Прибалтики і Закавказзя - на рівні 200 дол., для Польщі - 180 дол., для Румунії - близько 300 дол.

Прем`єр підкреслив, що підвищення ціни на імпортний газ для України до європейського рівня з одного боку серйозно вплине на рівень конкурентоспроможності української продукції, а з іншого боку – на населення. Тому, зазначив прем`єр, уряду необхідно серйозно подумати над тим, як і за рахунок чого підвищити зарплату вже наступного року.

29 вересня в Донецьку на зустрічі з адміністративно-господарським активом області прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що в 2007-2010 роках ціна на газ «буде прийнятною для України».

Прем`єр нагадав, що уряду вдалося домовитися про поставки газу до України до кінця 2006 року за ціною 95 дол. США за 1 тис. кубометрів, і зазначив, що ціна на газ на 2007-2010 роки буде відома до кінця жовтня цього року.