Відновлено роботу Південно-Донбаського водоводу - СЦКК

Сьогодні відновлено роботу Південно-Донбаського водоводу. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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"10 червня близько 12:00 ремонтно-відновлювальні роботи на Південно-Донбаському водоводі були успішно завершені. Насосна станція першого підйому водоводу знову працює та забезпечує водою населення Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Ця станція є одним з найважливіших вузлових об’єктів у системі водопостачання регіону. Завдяки її запуску, переведено на штатний режим роботи Донецьку фільтрувальну станцію, що забезпечує водою майже 600 тис. людей. Раніше вона працювала на резервному джерелі водопостачання і цього, на думку фахівців, було вкрай недостатньо.

Зазначається, що пішла вода на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, що обслуговують близько 400 тисяч осіб на півдні Донецької області. Отримали технічну воду та відновили виробничі потужності великі підприємства регіону, зокрема, Авдіївський коксохімічний завод та Курахівська ТЕС.

"Українська сторона СЦКК вдячна усім сторонам за успішне завершення ремонтно-відновлювальних робіт із запуску насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водоводу. А також сподівається на нові проекти з відновлення низки об’єктів цивільної інфраструктури краю", - додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляв, що споживачам планується подати воду з 22.00.

8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач. Це призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь). Внаслідок чого без водопостачання залишилися жителі 5 районів Донецької області.

Того ж дня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що КП "Вода Донбасу" припинило подачу води з каналу Сіверський Донець - Донбас на 5 фільтрувальних станцій: Красноармійську, Великоанадольську, дві Маріупольські та Донецьку.