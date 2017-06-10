Роботу Південнодонбаського водогону відновлено, подача води планується з 22:00 - Зубко

Роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка була призупинена через відсутність електропостачання, відновлено.

Про це у мікроблозі у Twitter повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

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"Станом на 12:30 10 червня роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновлено", - написав він.

Зубко додав, що споживачам планується подати воду з 22.00.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що відновила роботу Донецька фільтрувальна станція.

"Донецька фільтрувальна станція вже працює. Вода пішла водогонами на Авдіївку. Міські резервуари наповнюються водою. До завтрашнього ранку вода буде в кранах у помешканнях", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач. Це призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь). Внаслідок чого без водопостачання залишилися жителі 5 районів Донецької області.

Того ж дня Жебрівський повідомив, що КП "Вода Донбасу" припинило подачу води з каналу Сіверський Донець - Донбас на 5 фільтрувальних станцій: Красноармійську, Великоанадольську, дві Маріупольські та Донецьку.