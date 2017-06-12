У Києві активісти і ветерани АТО підтримали російську опозицію мітингом (фото)

У Києві низка представників добровольчих батальйонів – ветеранів АТО, а також громадські активісти провели мітинг на підтримку акцій російської опозиції.

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Як повідомив Радіо Свобода координатор київського мітингу, голова громадської організації «Націонал-патріотичний рух України» Михайло Ковальчук, ветерани та учасники бойових дій на Сході вирішили підтримати антикорупційні акції російської опозиції, про які дізнались напередодні з соціальних мереж.

«Сьогодні ми зібралися з побратимами і вирішили підтримати росіян, які хочуть бути вільними, які борються за правду та які поважають себе й інші нації. Серед нас – ветерани АТО, активісти, прийшли небайдужі люди», – повідомив Ковальчук.

В акції, що тривала у парку Слави, взяли участь близько п’ятдесяти осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами. У центрі Москви тисячі росіян скандували "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Затримання супроводжується гаслами "Позор". Крім того, в Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверська перекрита кількома рядами поліції.