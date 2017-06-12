"День России": у Москві затримали вже понад 400 учасників протестів

17:09, 12 червня 2017
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У Петербурзі затримали понад 300 учасників аналогічної акції.

REUTERS

У Москві затримали понад 400 учасників неузгодженої акції протесту проти корупції на Тверській вулиці.

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на «ОВД-Инфо».

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У Петербурзі затримали понад 300 учасників аналогічної акції, яка проходила на Марсовому полі без узгодження з міською владою, повідомляє «Фонтанка» з посиланням на співрозмовників в уряді Петербурга.

Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Мітинг у Москві
Мітинг у Москві /  © REUTERS
Москва
Москва /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Вулиця Тверська у Москві
Вулиця Тверська у Москві /  © REUTERS
Вулиця Тверська у Москві
Вулиця Тверська у Москві /  © REUTERS
Протесты в Москве
Протесты в Москве /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Петербурзі
Затримання у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Затримання у Петербурзі
Затримання у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Як повідомляв УНІАН, у Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами. У центрі Москви тисячі росіян скандували "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Затримання супроводжується гаслами "Позор". Крім того, в Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверська перекрита кількома рядами поліції.

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Теги: #антикорупційні протести