"День России": у Москві затримали вже понад 400 учасників протестів

У Москві затримали понад 400 учасників неузгодженої акції протесту проти корупції на Тверській вулиці.

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на «ОВД-Инфо».

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У Петербурзі затримали понад 300 учасників аналогічної акції, яка проходила на Марсовому полі без узгодження з міською владою, повідомляє «Фонтанка» з посиланням на співрозмовників в уряді Петербурга.

Як повідомляв УНІАН, у Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами. У центрі Москви тисячі росіян скандували "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Затримання супроводжується гаслами "Позор". Крім того, в Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверська перекрита кількома рядами поліції.