"Більше не хочеться жити в цьому стресі": MONATIK розповів, чому не хоче на Євробачення

Співак Діма Монатік зізнався, що ніколи не ставив собі за мету вийти на закордонний ринок і ніколи не хотів брати участь у "Євробаченні".

Навіть виступ на конкурсі в Києві став для нього певним викликом, пише Bestin.ua.

"Може, це так і виглядало, але я ніколи не цілився на західний ринок і завжди був великим противником виконання своїх пісень англійською. Чоловік повинен співати на тій мові, на якому він думає, а мені поки складно думати англійською", - розповів співак.

За його словами, пропозицію заспівати на «Євробаченні» стало для нього великим викликом.

"В організаторів була одна умова — пісня має бути англійською. І хоча я усвідомлював, що це відмінна можливість показати себе новій аудиторії і в цілому крутий досвід, я хотів відмовитися і не брати на себе таку відповідальність. Але потім вони перепитали, а організм вимагав екстремальних умов, і ми погодилися", - розповів музикант.

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"Я бачив, як люди писали в коментарях: «Чому він співає свою стару пісню, так не можна», «За конкурсом можна п'ять чоловік на сцені, у нього цілий табун», — багато хто до цих пір не можуть зрозуміти, що я був запрошеним артистом, а не учасником", - зазначив він.

Виступати на "Євробаченні" як конкурсант Монатік не став би.

"Я б ніколи не поїхав на Євробачення. Звичайно, що щось може трапитися, мене перемкне, і я зміню рішення, але сьогодні це так. Мені і в цьому році пропонували спробувати, але цей конкурс мені цікавіше дивитися на трибуні вболівальників - переживати за наших і свистіти в компанії інших людей. Це мені приносить задоволення ", - пояснив музикант.

"Я брав участь у багатьох конкурсах, і більше не хочеться жити в цьому стресі. З'явився власний матеріал, який подобається людям, і я краще дам концерт, зберу аудиторію і поділюся енергією, словами, думками, чим буду витрачати час на боротьбу з ким-то в області музики", - додав він.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше MONATIK розповів про гонорар за виступ на Євробаченні-2017.