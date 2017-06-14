"Газова схема" Онищенка: Суд відмовився оголошувати перерву у справі Постного

Колегія суддів Солом’янського районного суду Києва відмовилась оголошувати перерву у засіданні, де мають вирішити питання про продовження запобіжного заходу для одного з фігурантів «газової справи» Валерія Постного, а також відмовила у задоволенні клопотання про відвід двох із трьох суддів.

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Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Сергій Агафонов, оголошуючи ухвалу, зазначив, що для відводу його та судді Алли Захарової немає підстав.

За його словам, з огляду на те, що виникла невідкладна процесуальна необхідність розглянути питання щодо запобіжного заходу для Постного, суд має намір продовжити засідання.

Після цього адвокат одного із дев’яти фігурантів даного провадження заявив відвід тертій судді із колегії Аді Паденко.

Нагадаємо, що запобіжний захід - тримання під вартою, обраний Постному раніше, спливає завтра, о 14.00.

Таким чином, якщо суд до цього часу не визначиться із запобіжним заходом для нього, він не матиме жодних обмежень у свободі пересування.

На даний час Постний перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

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Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але він встиг втекти з України.

29 травня 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про завершення розслідування проти 8 підозрюваних у так званій "газовій справі" Онищенка.

«На черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі й Онищенко, щодо яких найближчим часом САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування», - зазначили у відомстві.

В САП додали, що «одному із учасників злочинної організації Постному відведено роль організатора в складі злочинної організації».