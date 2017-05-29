САП передає до суду "газову справу" Онищенка
Зранку 30 травня обвинувальний акт, складений детективами, буде скеровано до суду для розгляду по суті.
Прокурори САП та детективи НАБУ завершили вручення обвинувальних актів восьми підозрюваним та їх захисникам у так званій "газовій справі" Олександра Онищенка.
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Зокрема у САП повідомили, що зранку 30 травня обвинувальний акт, складений детективами, буде скеровано до суду для розгляду по суті.
"Підозрюваним, а із завтрашнього дня обвинуваченим, інкриміновано наступні злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України, а саме:
- участь у злочинній організації, створеній Онищенком О.Р. з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
- участь у злочинах, вчинюваних такою організацією;
- заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;
- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- організація зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки;
- організація службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;
- відчуження заставленого майна", - повідомили у САП.
Одному із учасників злочинної організації, Валерію Постному, відведено роль організатора в складі злочинної організації.
На черзі ще 9 підозрюваних, які знаходяться в розшуку, в тому числі і Олександр Онищенко, щодо яких в найближчий час САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування.
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Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".
Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.
Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.
12 квітня Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.
3 травня стало відомо, що Інтерпол відмовився оголошувати Олександра Онищенка у розшук.