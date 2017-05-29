САП передає до суду "газову справу" Онищенка

Прокурори САП та детективи НАБУ завершили вручення обвинувальних актів восьми підозрюваним та їх захисникам у так званій "газовій справі" Олександра Онищенка.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зокрема у САП повідомили, що зранку 30 травня обвинувальний акт, складений детективами, буде скеровано до суду для розгляду по суті.

"Підозрюваним, а із завтрашнього дня обвинуваченим, інкриміновано наступні злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України, а саме:

- участь у злочинній організації, створеній Онищенком О.Р. з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- участь у злочинах, вчинюваних такою організацією;

- заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем;

- легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- організація зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки;

- організація службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;

- відчуження заставленого майна", - повідомили у САП.

Одному із учасників злочинної організації, Валерію Постному, відведено роль організатора в складі злочинної організації.

На черзі ще 9 підозрюваних, які знаходяться в розшуку, в тому числі і Олександр Онищенко, щодо яких в найближчий час САП клопотатиме про спеціальне досудове розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

12 квітня Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.

3 травня стало відомо, що Інтерпол відмовився оголошувати Олександра Онищенка у розшук.