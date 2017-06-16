У Житомирі туроператори з Пекіна відвідали Музей космонавтики

Вчора, 15 червня, китайська делегація протягом одного дня побувала у Житомирі та відвідала Музей космонавтики,який вважають унікальним через рідкісний дизайн приміщення та експонати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, станом на 16 червня в Україні перебуває делегація туроператорів з Пекіна, вона прибула в Україну на восьмиденний ознайомчий тур. Під час туру делегація відвідує різні міста України: Одесу, Львів, Львівську область, Рівне, Київ,Чорнобиль, Київщину.

Вчора, 15 червня, після оглядин туристичних об’єктів Рівненщини члени делегації завітали до Житомира та відвідали Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

«Такі заходи необхідні Житомирщині. Нам є що показати і чим здивувати. Впевнені, що подібні візити сприятимуть розвитку туризму в Україну та, зокрема, на Житомирщину», – цитує прес-служба облдержадміністрації начальника управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської ОДА Романа Крисюка.

Гості оглядали унікальні експонати музею та фотографувалися. Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації підготувало та передало китайським колегам друковану презентаційну продукцію про туристичний потенціал Житомирської області.

Читайте такожІз Дубаї до Києва вилетів літак із майже 150 пасажирами, які три доби провели в аеропорту

Після відвідин Житомира гості продовжили подорожувати Україною.

Тур організувала Громадська Спілка «Асоціація індустрії гостинності України». Всі витрати з перебування групи китайських туроператорів взяли на себе 13 українських туркомпаній.

Нагадаємо, Музей космонавтики у Житомирі містить унікальні експонати: зразки місячного грунту, оригінали і макети космічних апаратів, скафандри космонавтів та інше.