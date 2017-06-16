Вбивство Вороненкова: дружина затриманого у Павлограді активіста не знає, куди повезли її чоловіка після затримання

На Дніпропетровщині у місті Павлограді, де жив вбивця російського депутата Дениса Вороненкова, правоохоронці затримали місцевого активіста Ярослава Тарасенка. Про це повідомляє ТСН із посиланням на заяву дружини активіста Надії.

Вдома у активіста шукали також нотатки про пересування вбитого Вороненкова.

Дружина Тарасенка також повідомила, що затриманого нібито мають перевезти у Київ.

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"Напередодні приїхала група "Альфа" СБУ безпосередньо затримувати. Не знаємо, який в нього статус – свідок, підозрюваний. Його повезли не залишивши нам жодних документів. Через знайомих, організації, ми дізнались, що його повезли до Києва і те ми не знаємо, куди саме – чи до МВС, чи до СБУ, чи ще кудись", - заявила дружина.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Павлограді Дніпропетровської області 15 червня у активіста "Павлоградської самооборони" Ярослава Тарасенка провели обшуки, його затримали. До його будинку приїжджала група співробітників Служби безпеки України, бійців "Альфа", представників прокуратури з Києва.