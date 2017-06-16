Вбивство Вороненкова: на Дніпропетровщині затримали екс-члена "Правого сектору"

У Павлограді Дніпропетровської області 15 червня у активіста "Павлоградської самооборони" Ярослава Тарасенка провели обшуки, його затримали.

До його будинку приїжджала група співробітників Служби безпеки України, бійців "Альфа", представників прокуратури з Києва, повідомив керівник штабу громадського формування "Павлоградська самооборона" Сергій Тищенко, передає Павлоград.dp.ua.

"Конкретно у якій справі проводяться обшуки, ми не знаємо, постанови суду не бачили. Сподіваюся, незабаром ми побачимо й отримаємо всю інформацію", — коментує Тищенко.

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Повідомляється, що Тарасенко без пояснень повезли співробітники СБУ.

За інформацією свідків події, обшуки пов'язані з вбивством екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Нагадаємо, що Павло Паршов, вбивця депутата, був родом і похований у Павлограді.

У 2015 році Тарасенка заарештовували за підозрою в розбої та зберіганні зброї. Після кількох судових засідань активіста відпустили. Він довгий час очолював місцевий осередок "Правого сектора".