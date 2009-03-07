МВФ не став розглядати звернення Ющенка і Тимошенко

За даними «Дзеркала тижня», спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду повернули відправникам.

Джерела «Дзеркала» повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямоване на отримання другого транша кредиту у розмірі 16,5 мільярдів доларів, повернулося до відправників без розгляду керівництвом фонду.

Причиною, за непідтвердженими даними, стала відсутність попереднього узгодження змісту листа з представниками МВФ.

Офіційного підтвердження газеті поки що одержати не вдалося. У київському офісі Міжнародного валютного фонду відмовляються від коментарів, відповідь на запит до Вашингтона наразі не надходила.