Діти учасників АТО Житомирщини відвідали Ботанічний сад у Києві
21:21, 20 червня 2017Суспільство
71 0
У ботсаду діти мали змогу побачити унікальні колекції квітів.
В цю пору у ботанічному саду цвіте багато різноманітних квітів \ Фото УНІАН
Діти учасників АТО з Житомирської області побували з екскурсією у Національному ботанічному саду ім. М. Гришка у Києві.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, екскурсію дітям організували представники Центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації сьогодні, 20 червня.
У ботанічному саду, площа якого 129,86 га, діти мали змогу побачити унікальні колекції квітниково-декоративних, лікарських, плодових, овочевих, пряноароматичних, кормових і технічних рослин з усіх географічних регіонів світу.
Зокрема, в цю пору у ботанічному саду цвіте багато різноманітних квітів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter