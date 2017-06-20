Діти учасників АТО Житомирщини відвідали Ботанічний сад у Києві

Діти учасників АТО з Житомирської області побували з екскурсією у Національному ботанічному саду ім. М. Гришка у Києві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, екскурсію дітям організували представники Центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації сьогодні, 20 червня.

У ботанічному саду, площа якого 129,86 га, діти мали змогу побачити унікальні колекції квітниково-декоративних, лікарських, плодових, овочевих, пряноароматичних, кормових і технічних рослин з усіх географічних регіонів світу.

Зокрема, в цю пору у ботанічному саду цвіте багато різноманітних квітів.