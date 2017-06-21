Шістьом причетним до "бурштинової мафії" повідомлено про підозру - НАБУ

Детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у вівторок, 20 червня, повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро України.

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Зокрема, одному з охоронців народного депутата Бориса Розенблата повідомлено про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України.

Іншому охоронцю нардепа Розенблата повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368, ч.2 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 КК України;

Також, помічнику-консультанту народного депутата Максима Полякова повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради України "Депутатський контроль" повідомлено про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, зазначили в НАБУ.

У НАБУ нагадали, що 19 червня були затримані низка осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за пособництва народних депутатів України. Дана операція відбувалась за співпраці з Федеральним бюро розслідувань (США).