САП і НАБУ готові надати докази причетності Розенблата та Полякова до хабарництва та "бурштинової мафії"

Керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України готові надати Регламентному комітету Верховної Ради докази причетності Борислава Розенблата, Максима Полякова та інших осіб до отримання хабарів та внесення змін до низки законів на користь «бурштинової мафії». Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив керівник САП Назар Холодницький.

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“Думаю, до засідання комітету матеріали слідства будуть розтаємнені. І якщо буде така потреба, ми готові комітету продемонструвати щось, а саме відеозаписи”, - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, подання на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата (БПП) та Максима Полякова («Народний фронт»), яке стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину, було підписане 19 червня.

В рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину вже затримано шістьох осіб.

«В цілому станом на сьогодні затримано шість осіб. Це троє помічників народних депутатів, один охоронець народного депутата, два представника громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією», - повідомив Холодницький і додав, що також існує підозра щодо причетності до цієї схеми помічника одного з народних депутатів від Радикальної партії.