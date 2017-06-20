НАБУ та САП розкрили вражаючі деталі "бурштинової схеми" депутатів Розенблата та Полякова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що народний депутат від «Народного фронту» Максим Поляков і народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Борислав Розенблат за отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький повідомив на спільному з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником брифінгу в Києві.

«Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП вже протягом тривалого часу здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, пов’язаному з незаконним видобутком бурштину», - сказав він.

За словами Холодницького, під час цього слідства було встановлено, що двоє народних депутатів з метою отримання неправомірної вигоди від представника компанії-нерезидента, яка зацікавлена у видобутку бурштину в Україні, скористалася правом законодавчої ініціативи з метою «протягти через парламент» низку змін до законопроектів, які мають покращити умови господарювання для підприємства-замовника при видобутку бурштину і його реалізації.

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Також, за даними САП, ці депутати запропонували сприяння шляхом впливу на осіб, уповноважених на виконання функції держави, тобто це у тому числі Держлісагентство, для прийняття ними необхідних рішень для реалізації підприємницької мети.

«Представник підприємства-нерезидента в Україні звернулася до знайомих з метою налагодження видобутку бурштину, запропонувавши внести зміни у Податковий та Митний кодекси. Останні влаштували зустріч представника з головою секретаріату міжфракційного депутатського об’єднання «Депутатський контроль», який вихваляють численними «надійними» відносинами з народним обранцями. Цей представник звернувся до члена вказаного депутатського об’єднання, народного депутата Полякова для сприяння в реалізації вказаних інтересів шляхом використання законодавчої ініціативи», - додав керівник САП.

«Поляков, у свою чергу, залучив до вказаної діяльності депутата Розенблата, оскільки останній є автором законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину, тому без його активної участі досягти задуманого не було б можливості», - зауважив Холодницький.

«За отримання неправомірної вигоди Поляков і Розенблат внесли відповідні правки до законопроектів, були внесені відповідні законопроекти щодо зменшення рентної плати за видобуток бурштину з 25% до 5%, звільнення від оподаткування до 2020 року підприємств, які завозять техніку для видобутку бурштину. Також були деякі зміни щодо оплати праці та інше», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, до ГПУ направили документи щодо подання на зняття недоторканності із народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

У свою чергу, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький уточнив, що це подання було підписане 19 червня і стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.