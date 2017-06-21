Разом з Дорном на російському фестивалі виступить ще один український співак

Український співак, що приймав участь у фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення-2016 Андрій Запорожець (SunSay) планує виступити на фестивалі "Дика м'ята", який відбудеться в Росії.

Про це йдеться в інформації, розміщеній на офіційному сайті фестивалю.

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Музикальна подія відбудеться в 23-25 червня, в селі Бунирево Тульської області.

Фотографія SunSay зображена на афіші фестивалю.

Також у фестивалі прийматиме участь український співак Іван Дорн.