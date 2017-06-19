Дорн зібрався на фестиваль до Росії
19:11, 19 червня 2017Суспільство
303 0
Дорн виступить на російському фестивалі.
Дорн виступить на "Дикій м'яті" / Скріншот
Український співак Іван Дорн виступить на музичному фестивалі "Дика М'ята", який пройде в Буниревому Тульської області РФ 23-25 червня. Про це він заявив в інтерв'ю batenka.ru.
Читайте також"Ванюша б'є у барабанчик, каже, що твіти всі в л**ні": соцмережі відреагували на виправдальний вірш Дорна (відео)
"Зараз сумую за фестивалям, тому чекаю Джазз Фанкі на "Дикій м'яті", як свій вісімнадцятий день народження", - розповів український артист.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter