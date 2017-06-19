Дорн зібрався на фестиваль до Росії

Український співак Іван Дорн виступить на музичному фестивалі "Дика М'ята", який пройде в Буниревому Тульської області РФ 23-25 червня. Про це він заявив в інтерв'ю batenka.ru.

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"Зараз сумую за фестивалям, тому чекаю Джазз Фанкі на "Дикій м'яті", як свій вісімнадцятий день народження", - розповів український артист.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами".