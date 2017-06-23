Луценко назвав Ірпінь українським Чикаго

Генеральний прокурор України Юрій Луценко порівняв місто Ірпінь з Чикаго через рівень злочинності.

Про це очільник ГПУ заявив під час наради із силовиками у Житомирі, яку транслював телеканал «112 Україна».

Звертаючись до керівництва місцевої прокуратури, Луценко запитав, чи часто вони бувають в Ірпіні, і чи відомо їм про рівень злочинності там.

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"Ви в Ірпені часто буваєте? У поліцію заходите? І сотні закритих проваджень не бачите? Я не розумію, як на це можна дивитися спокійно. Сотні закритих проваджень з абсурдними підставами. Якщо все буде робити генпрокурора, то на холеру тоді нам місцеві прокуратури, поясніть мені? Ірпінь – точка місцевого Чикаго. Ви це знаєте? Вже всі українські ЗМІ пишуть про те, що це поєднання криміналітету із правлячими хабарниками. Всі про це знають. Ви не бачите сотні закритих проваджень? Я подивлюся, що буде на КДКП", - наголосив Луценко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор назвав три найбільш корумповані сфери в Україні.