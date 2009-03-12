"ПриватБанк" заявив, що знову збільшує статутний капітал

КБ "ПриватБанк" заявив про намір збільшити статутний капітал на 1 млрд. гривень - до 7,8 млрд. гривень. Про це сказано в повідомленні банку, оприлюдненому в середу в пресі.

Як повідомлялося, "ПриватБанк" уже заявляв про намір розглянути 21 квітня ц.р. на зборах акціонерів питання про збільшення статутного капіталу на 1,126 млрд. грн. - до 6,811 млрд. грн. Збільшення планується за рахунок спрямування прибутку на нарахування дивідендів з подальшим їх спрямуванням на збільшення розміру статутного капіталу завдяки збільшенню номіналу однієї акції з 134,45 грн. до 161,08 грн. Тим часом загальна кількість акцій, на які розподілено статутний капітал, не зміниться і залишиться на рівні 42 282 500 штук простих іменних акцій.

В оприлюдненому в середу повідомленні банк заявляє про намір додаткового випуску 6 208 100 штук акцій номінальною вартістю однієї акції 161,08 гривень.

Після додаткової емісії статутний капітал банку становитиме 7 млрд. 810,866 млн. грн. і його буде розподілено на 48 490 600 штук простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 161,08 грн.

Питання про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії буде розглянуто на зборах акціонерів 30 квітня ц.р.

На цих же зборах акціонери "ПриватБанку" планують розглянути питання про реорганізацію із ЗАТ у публічне акціонерне товариство.