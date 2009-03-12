Журнал «Главред» переміг у конкурсі на найкращу обкладинку

8 разів вигравали у проміжних етапах

Сайт Marketing Media Review оголосив переможця конкурсу дизайну друкованих журналів «Обкладинка року». У конкурсі переміг журнал «Главред» (холдинг «Главред-медіа»). Обкладинки журналу «Главред» 8 разів ставали переможцями проміжних етапів – «Обкладинками місяця» (окрім березня, травня, серпня і вересня, коли перемагали «Український Тиждень». «Новинар», «Коментарі» и «Статус. Экономические известия»). Обкладинки-переможці всіх місяців можна побачити тут. Телекритика

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