Авіазаводи дякують Тимошенко, що вона пішла на ризик

Державне підприємство «Київський авіаційний завод «Авіант» (м. Київ) і Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП, м. Харків) повністю погасили заборгованість по заробітній платі.

Про це повідомили генеральний директор заводу «Авіант» Валерій КОЗАРЄЗОВ і генеральний директор ХДАВП Анатолій М’ЯЛИЦЯ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«28,8 млн. грн. одержали і виплатили борги по зарплаті, вчора всі працівники одержали дві зарплати», – сказав В.КОЗАРЄЗОВ.

У свою чергу А.М’ЯЛИЦЯ зазначив, що уряд виділив ХДАВП 34 млн. грн., що дозволило погасити заборгованість по зарплаті.

Проте, за словами керівників авіазаводів, головне питання, яке на сьогодні не вирішене, – це проблема з банками. «Найголовніше питання – вирішити проблему з банками», – сказав А.М’ЯЛИЦЯ, зазначивши, що ХДАВП заборгувало українським банкам близько 1 млрд. грн.

При цьому А.М’ЯЛИЦЯ підкреслив, що, завдяки підтримці уряду і особисто прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, вперше за останні роки Харківським авіаційним заводом був випущений літак і вдалося значно поліпшити ситуацію на виробництві в цілому. «Уряду довелося вирішувати ці проблеми, перебуваючи в таких гострих обставинах, впродовж усього 2008 року, - зазначив він. – Але, незважаючи на всі кризові явища (на Харківському авіазаводі криза настала три, а то й чотири роки тому, коли завод перестав випускати літаки), вперше за останній час, у 2008 році, злетів перший літак». За словами А.М’ЯЛИЦІ, це свідчить про потенціал підприємства, котре все ще потребує певної допомоги.

«Ми одержали таку допомогу від уряду: нам виділили близько 15 млн. грн. на реконструкцію певних ділянок нашого підприємства, - повідомив гендиректор ХДАВП. - Ми дістали підтримку і купили близько 10 одиниць найсучаснішого обладнання. Ми одержала певну допомогу за новими технологіями і наприкінці минулого року одержали ще 48 млн. грн.».

«Вдячний нашому уряду, Юлії Володимирівні, за те, що вона в цей кризовий час пішла на певний ризик і підтримала завод, - констатував А.М’ЯЛИЦЯ. - Я знаю, що вирішили підтримати не тільки нас, але й три ключові галузі, на яких задіяна велика кількість працівників».

Якщо співпраця з урядом триватиме в такому ж руслі, то, незважаючи на кризові явища, ХДАВП обіцяє збільшити кількість робочих місць до 1000 одиниць. Але для цього потрібна фінансова допомога на реалізацію боргових зобов`язань перед 5 державами з виготовлення літаків, що повернеться державній скарбниці сторицею, зазначив керівник ХДАВП.

А.М’ЯЛИЦЯ підкреслив, що сьогодні підприємство неспроможне виробляти літаки, тому воно не може виконати замовлення, які надійшли з Лівії, Лаосу, Ірану, Єгипту і України. «Ми заборгували практично п`ятьом державам», – додав він.

За словами А.М’ЯЛИЦІ, якщо підприємство зможе виготовити 2 літаки для Єгипту, то ця країна буде готова підписати контракт на виробництво ще 6 літаків, що принесе підприємству прибуток у розмірі близько 200 млн. дол.

Він додав, що підприємство просить уряд надати йому кредит під держгарантії.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого ц.р. під час наради з ситуації на Харківському авіаційному заводі і в галузі в цілому Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд України планує вжити заходи для збільшення статутних фондів Харківського авіаційного заводу і заводу «Авіант» для того, щоб підприємства могли розрахуватися з боргами і відновити виробництво літаків. Прем`єр підкреслила, що збільшення статутних фондів планується провести на суму, яка дозволила б розрахуватися з неефективними кредитами, взятими в минулі роки.

4 лютого 2009 р. Кабінет міністрів України прийняв рішення про збільшення статутного фонду Харківського авіазаводу на 40 млн. грн.

Кредиторська заборгованість ХДАВП на початок березня ц.р. становила 833 млн. грн.

Харківський авіазавод спеціалізується на випуску літаків сімейства «Антонов», зокрема моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основними конкурентами Ан-74Т-200А є турбогвинтові транспортні літаки CASA 295 (Іспанія) і C-27J (Локхід-Мартін, США). Потенційний ринок збуту Ан-74Т-200А – країни Близького Сходу, Африки, Азії і Південної Америки.

10 березня Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що питання заборгованості по зарплаті на Київському авіаційному заводі "Авіант" буде вирішено сьогодні-завтра. «Сьогодні вирішено питання по Харківському авіазаводу, і, думаю, сьогодні-завтра буде вирішене питання заборгованості по зарплаті на Київському авіаційному заводі», - зазначила вона.